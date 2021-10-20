В Волгоградской области вводят QR-коды в транспорте, ресторанах и банях

Власти Волгоградской области с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основе рекомендаций главного санитарного врача ужесточают ограничительные меры из-за ковида. Решение принято по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что с 25 октября продажа билетов и междугородние перевозки на автобусах будут возможны только при наличии документа о вакцинации, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании. Те же условия распространяются и на посетителей предприятий общественного питания. Без документов о вакцинации также невозможно посещение бань и саун. Правда, на несовершеннолетних это не распространяется.

Есть и ещё одна мера, которая не позволит жителям региона подолгу засиживаться в местах большого скопления людей. В объектах общепита и в ТРЦ приостановят доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI — мера призвана сократить длительность нахождения людей, прежде всего молодёжи, в этих местах.