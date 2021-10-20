Ретейлерам предрекли потерю четверти доходов из-за нерабочих дней

Из-за введения в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ретейлеры могут потерять четверть доходов. Об этом Ura.ru рассказал директор по стратегии группы компаний "ФинАМ" кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

"Четверть доходов от ноября ретейл потеряет, но по отдельным секторам пока не понятно, например, будут или нет закрывать рестораны. В Санкт-Петербурге работает система QR-кодов. Будут ли её вводить в Москве, в городах-миллионниках? То есть в каждом городе будет уникальная ситуация, и подсчитать возможные потери очень сложно", — объяснил эксперт.

А исполнительный директор консалтинговой группы "Высшие стандарты качества" Максим Тищенко пояснил, что мини-локдаун может продлиться до трёх недель, соответственно, пострадают ретейл, общепит, развлекательные сферы и те, кто завязан на потоке людей. Он уточнил, что в случае наихудшего сценария компании, только вставшие после предыдущих ограничений на ноги, вернутся на начальный уровень.

"У ретейла дела в последнее время шли не очень хорошо, но они немного выпрямили ситуацию за счёт роста цен. За две недели каникул они, конечно, не съедят всю поправку, но подушка будет полностью исчерпана, если растянется всё на три недели, раньше начнутся новогодние каникулы и будут действовать ограничения по QR-коду, по количеству посетителей и так далее", — подытожил он.