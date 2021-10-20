В Крыму ввели обязательные QR-коды в гостиницах и кафе

Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в санатории и отели, а также для посещения баров и кафе. Такой указ подписал в среду глава Крыма Сергей Аксёнов. В документе говорится, что вместо QR-кода можно предъявить сертификат о прохождении вакцинации или отрицательный ПЦР-тест давностью не более семи дней.

Для уже выздоровевших после коронавируса граждан допуск в гостиницы и заведения общепита будет предоставляться по QR-коду переболевшего, срок действия которого не должен превышать более полугода. Во всех случаях предъявить придётся ещё и паспорт, чтобы не допустить прохода по чужому QR-коду или сертификату.

В указе перечислены организации, для которых вводят особые меры. Это "рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, фуд-корты, караоке-клубы, кальянные, а также дискотеки, ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания".