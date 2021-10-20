Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова

Суд в Киеве вынес решение о заочном аресте экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в государственной измене при подписании Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

"Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", — говорится на сайте Государственного бюро расследований Украины.

В тексте поясняется, согласно досудебному расследованию установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Незалежной были якобы навязаны тогдашнему премьер-министру Украины накануне их подписания в 2010 году. Следствие настаивает, что Азаров, вероятно, так поспособствовал реализации интересов РФ. Решение суда даёт Генпрокуратуре страны право начать процедуру его экстрадиции.