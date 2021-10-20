Киевский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Азарова
Генпрокуратура страны получила право начать процедуру его экстрадиции.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Суд в Киеве вынес решение о заочном аресте экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в государственной измене при подписании Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
"Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", — говорится на сайте Государственного бюро расследований Украины.
В тексте поясняется, согласно досудебному расследованию установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Незалежной были якобы навязаны тогдашнему премьер-министру Украины накануне их подписания в 2010 году. Следствие настаивает, что Азаров, вероятно, так поспособствовал реализации интересов РФ. Решение суда даёт Генпрокуратуре страны право начать процедуру его экстрадиции.
Напомним, ранее стало известно, что Главное следственное управление СБУ проверит обстоятельства подписания Харьковских соглашений о Черноморском флоте. Начато досудебное расследование "по факту совершения государственной измены" в период с 2008 по 2010 год. При этом сам Азаров сообщил, что официального уведомления о подозрении в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений он не получал, а узнал эту информацию из СМИ.
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