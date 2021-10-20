В ЛНР заявили, что ОБСЕ замалчивает детали похищения наблюдателя СЦКК
Там сообщили, что в организации скрыли информацию о возвращении второго сотрудника центра.
Кадр из видео © Луганский информационный центр
Специальная мониторинговая миссия (ОБСЕ) замалчивает детали похищения киевскими силовиками гражданина России Андрея Косяка и второго наблюдателя. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Наблюдатели миссии спустя один час [после задержания] прибыли в район проведения работ и, проехав непосредственно к месту происшествия, оказали содействие в возвращении второго наблюдателя СЦКК в безопасное место", — приводится сообщение на сайте Луганского информационного центра.
В СЦКК заявили, что в отчётах СММ ОБСЕ информация о втором наблюдателе до сих пор не упоминается. Там также опубликовали видео с места событий 13 октября.
Напомним, наблюдатель СЦКК был захвачен в украинский плен утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе заявила, что представитель ЛНР якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ". Однако в Луганске эти обвинения отвергли, потребовав от Киева немедленно освободить захваченного наблюдателя. Позже глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Украиной в рамках минского формата представляется бессмысленным до освобождения Андрея Косяка.
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