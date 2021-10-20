В ЛНР заявили, что ОБСЕ замалчивает детали похищения наблюдателя СЦКК

Специальная мониторинговая миссия (ОБСЕ) замалчивает детали похищения киевскими силовиками гражданина России Андрея Косяка и второго наблюдателя. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Наблюдатели миссии спустя один час [после задержания] прибыли в район проведения работ и, проехав непосредственно к месту происшествия, оказали содействие в возвращении второго наблюдателя СЦКК в безопасное место", — приводится сообщение на сайте Луганского информационного центра.

В СЦКК заявили, что в отчётах СММ ОБСЕ информация о втором наблюдателе до сих пор не упоминается. Там также опубликовали видео с места событий 13 октября.