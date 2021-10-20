В Ингушетии ввели QR-коды для посещения мероприятий

В Ингушетии при посещении культурных и спортивных мероприятий теперь потребуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

"Глава Ингушетии внёс изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, учреждениям с массовыми скоплениями людей рекомендовано организовать фильтр с дистанционной термометрией. Работа торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов ограничена с 22:00 до 06:00. Также срок действия всех ограничительных мер продлён до 15 ноября.