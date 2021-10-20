В Ингушетии ввели QR-коды для посещения мероприятий
Также работа ТЦ, кафе и ресторанов в регионе ограничена с 22:00 до 06:00.
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В Ингушетии при посещении культурных и спортивных мероприятий теперь потребуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.
"Глава Ингушетии внёс изменения в указ от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, учреждениям с массовыми скоплениями людей рекомендовано организовать фильтр с дистанционной термометрией. Работа торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов ограничена с 22:00 до 06:00. Также срок действия всех ограничительных мер продлён до 15 ноября.
Напомним, что за последние сутки в России выявили 34 074 случая заражения коронавирусом. 5847 новых заболевших пришлось на Москву, 3274 — на Петербург, 2590 — на Подмосковье, 930 — на Самарскую область, 728 — на Нижегородскую, 698 — на Воронежскую область и 668 — на Башкирию.
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