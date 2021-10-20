Озвучена печальная статистика смертности в России после перелома шейки бедра

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк сообщила, что, согласно статистике, каждый третий пациент умирает через год после перелома шейки бедра. По её словам, такой показатель напрямую связан с отсутствием должного оперативного вмешательства и реабилитации.

"Сохраняется высокая летальность: через год каждый третий пациент после перелома шейки бедра погибает. И это результат отсутствия оперативной активности и в каком-то смысле реабилитации или другой медицинской помощи", — заявила Лесняк на пресс-конференции "Остеопороз в России: как сохранить здоровье костей".

Специалист также отметила, что особенно плохо восстанавливаются после переломов пожилые люди. Даже через год или полтора после травмы они "не возвращаются к тому качеству жизни, которое было до перелома".