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Озвучена печальная статистика смертности в России после перелома шейки бедра

По данным медиков, особенно плохо восстанавливаются после такой травмы пожилые люди.

20 октября, 15:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк сообщила, что, согласно статистике, каждый третий пациент умирает через год после перелома шейки бедра. По её словам, такой показатель напрямую связан с отсутствием должного оперативного вмешательства и реабилитации.

"Сохраняется высокая летальность: через год каждый третий пациент после перелома шейки бедра погибает. И это результат отсутствия оперативной активности и в каком-то смысле реабилитации или другой медицинской помощи", — заявила Лесняк на пресс-конференции "Остеопороз в России: как сохранить здоровье костей".

Специалист также отметила, что особенно плохо восстанавливаются после переломов пожилые люди. Даже через год или полтора после травмы они "не возвращаются к тому качеству жизни, которое было до перелома".

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Ранее иммунолог перечислил прививки, особенно необходимые пожилым. Врач подчеркнул, что здоровье всегда нуждается во внимании, а также назвал главные критерии, которые помогут сохранить крепкое здоровье в любом возрасте.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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