В Москве выпал первый снег
В Гидрометцентре прогнозировали снегопад в столице именно 20 октября.
В Москве выпал первый снег. Видео © LIFE
Вечером 20 октября в Москве выпал первый снег. Хоть настоящим зимним снегопадом его пока не назовёшь, на мокрый дождь в первые дни заморозков он тоже уже не похож. О природном явлении уже сообщили жители северных районов столицы — Отрадного, Бибирева, Измайлова и Зеленограда.
В Гидрометцентре прогнозировали снегопад в столице именно 20 октября. В настоящее время температура воздуха в Москве составляет 2–4 градуса тепла, но из-за ветра ощущается как минусовая. В ближайшие дни возможно потепление.
Накануне метеоролог назвала вбросом сообщения о мокром снеге в Москве. Как отметила собеседница Лайфа, ни вчера, ни минувшей ночью ни одна из столичных станций не зафиксировала, что был снег.
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