В Москве выпал первый снег. Видео © LIFE

Вечером 20 октября в Москве выпал первый снег. Хоть настоящим зимним снегопадом его пока не назовёшь, на мокрый дождь в первые дни заморозков он тоже уже не похож. О природном явлении уже сообщили жители северных районов столицы — Отрадного, Бибирева, Измайлова и Зеленограда.

В Гидрометцентре прогнозировали снегопад в столице именно 20 октября. В настоящее время температура воздуха в Москве составляет 2–4 градуса тепла, но из-за ветра ощущается как минусовая. В ближайшие дни возможно потепление.