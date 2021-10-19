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Метеоролог назвала вбросом сообщения о мокром снеге в Москве

Как отметила собеседница Лайфа, ни вчера, ни минувшей ночью ни одна из столичных станций не зафиксировала, что был снег.

19 октября, 08:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

19 и 20 октября в Москве пройдёт дождь вперемешку с мокрым снегом. Об этом в беседе с Лайфом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По её словам, ни одна метеорологическая станция Москвы, а их в городе порядка 40, не отметила ни вчера, 18 октября, ни в ночь на 19 октября, что в столице прошёл снег. Такие сообщения ранее появились в прессе и в соцсетях, но, как указала Позднякова, это вброс.

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"На сегодня и завтра прогноз следующий: у нас местами возможны небольшие осадки, то есть к дождю будет примешиваться мокрый снег, но это не значит, что прошёл первый снег. Это прошли первые осадки", — сообщила метеоролог.

Ранее синоптик рассказал, когда москвичам ждать настоящего снега. Из-за скачущей температуры воздуха и дождей на этой неделе снежного покрова ожидать не приходится, заметил Александр Синенков.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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