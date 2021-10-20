В Москве усилили антиковидный контроль на объектах массового скопления людей

Роспотребнадзор усилил противоэпидемический контроль в Москве из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте столичного управления ведомства. Проверяются концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры. Выявлено уже 12 нарушителей.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах массового скопления людей. В период с 11 по 17 октября 2021 года специалистами управления обследовано 33 объекта, в том числе концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы, из них в 12 объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", — информирует столичный Роспотребнадзор.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве выявили 5847 случаев заражения коронавирусом. Вчера цифра заболевших в столице была пониже — 5700. Количество летальных исходов тоже выросло по сравнению с позапрошлыми сутками: было 73 человека, а вчера умерло 76.