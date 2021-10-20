Крымчан старше 65 лет переводят на домашний режим с 25 октября

Крымчанам старше 65 лет запретили покидать свои дома с 25 октября до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Правительства Крыма.

"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", — говорится в документе, подписанном главой Правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Также в республике вводят ограничения на посещение общественных мест. Жители региона смогут попасть в рестораны, кафе и прочие развлекательные заведения, а также заселиться в отели и санатории только при предъявлении сертификата о вакцинации против ковида или QR-кода.