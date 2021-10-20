Крымчан старше 65 лет переводят на домашний режим с 25 октября
Также в регионе вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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Крымчанам старше 65 лет запретили покидать свои дома с 25 октября до особого распоряжения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Правительства Крыма.
"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", — говорится в документе, подписанном главой Правительства Крыма Юрием Гоцанюком.
Также в республике вводят ограничения на посещение общественных мест. Жители региона смогут попасть в рестораны, кафе и прочие развлекательные заведения, а также заселиться в отели и санатории только при предъявлении сертификата о вакцинации против ковида или QR-кода.
Напомним, сегодня Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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