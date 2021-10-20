В Мурманской области вводят QR-коды для заселения в отели
Делается это для снижения риска заболевания ковидом среди приезжающих во время выходных.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Из-за возможного увеличения потока туристов в Мурманской области вводится система QR-кодов для заселения в гостиницы и отели. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
"На заседании оперативного штаба озвучено решение: с 30 октября ввести правило предоставления QR-код-сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией. Это связано с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября", — рассказали ТАСС в оперштабе.
Отмечается, что в регионах с развитой туристической инфраструктурой ожидается увеличение потока гостей. Чтобы снизить риски распространения ковида, местные власти решили ввести QR-коды для заселения в различные объекты, где могут останавливаться гости региона.
А ещё Лайф рассказывал, что в Крыму ввели обязательные QR-коды в гостиницах и кафе. Для уже выздоровевших после коронавируса граждан допуск в гостиницы и заведения общепита будет предоставляться по QR-коду переболевшего, срок действия которого не должен превышать полугода. Во всех случаях предъявить придётся ещё и паспорт, чтобы не допустить прохода по чужому QR-коду или сертификату.
Комментариев: 0