Дети стали чаще умирать от постковидного синдрома

В мире увеличивается число летальных исходов среди детей из-за синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), который является одной из составляющих постковида. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Дельта-штамм в большей степени начал поражать детей и подростков, и среди них в два раза, по данным зарубежных коллег, увеличилась встречаемость MIS-C, который может протекать тяжело и приводить к смерти. Наблюдается синдром даже у тех детей, которые переболели в лёгкой форме", — сказал медик в беседе с порталом Ura.ru.

При этом врач также отметил, что проявиться синдром может даже в виде обычной сонливости, утомляемости и слабости. По словам Токарева, когда ребёнок попадает на исследование, то у него может обнаруживаться серьёзный миокардит (воспалительный процесс в сердечной мышце), развивается гипоксия, то есть сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность.

"Поэтому, если после выздоровления от CoViD-19 у ребёнка держится температура более трёх дней, отмечаются острые боли в животе, как при аппендиците, диарея, рвота, есть признаки миокардита, появилась сыпь и конъюнктивит, возникли другие несвойственные и настораживающие симптомы, то его необходимо оперативно обследовать", — рекомендует педиатр.

Инфекционист, педиатр, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко рассказала, что постковидный синдром в виде мультисистемного воспаления чаще развивается у детей с хроническими заболеваниями и у тех, кто не получил медикаментозного лечения. Она заметила, что MIS-C — это постинфекционное осложнение, при котором развивается полиорганная недостаточность (нарушение работы органов и систем).