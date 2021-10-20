Бизнес шокирован решением о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова рассказала, что бизнесмены шокированы решением ввести в стране нерабочие дни. Много вопросов представителей бизнес-сообщества остаётся без ответа, заявила она в беседе с "Газетой.Ru".

"Малый и средний бизнес и в сфере услуг, и во всех смежных сферах (поставщики, подрядчики) сейчас находится в состоянии шока. Чаты взрываются вопросами, на которые пока нет ответов. Будут ли выходные дни выходными или это локдаун и закрыто будет всё? Пока ничего непонятно с субсидиями, если речь идёт о полном закрытии: МРОТ не покроет и десятой части убытков", — объяснила Татулова.

Она предложила компенсировать из бюджета полные зарплаты сотрудникам, работающим в сфере бизнеса, в период нерабочих дней, при этом напрямую или через компании — без разницы. Введение системы QR-кодов едва ли поможет остановить распространение вируса, а вот увеличить темп вакцинации — может, но при условии, что "коды будут введены вообще на всё", включая общественный транспорт, школы, вузы и магазины, заключила омбудсмен.