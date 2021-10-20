Воробьёв рассказал, кого затронут ковидные ограничения в Подмосковье
Глава региона выразил надежду, что в нерабочие дни люди останутся дома.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Коронавирусные ограничения в Московской области будут распространяться на непривитых граждан. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.
"Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснуться только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе", — сказал губернатор Подмосковья в эфире телеканала "Россия-1".
Воробьёв выразил надежду, что в нерабочие дни, которые объявлены по всей России с 30 октября по 7 ноября, люди останутся дома или смогут как-то изолировать себя. Также он отметил, что в Московской области занято около 10 тысяч коек для пациентов с ковидом.
Ранее Воробьёв сообщил, что около семи из десяти госпитализированных с коронавирусом пациентов в Подмосковье находятся на кислороде.
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