Воробьёв рассказал, кого затронут ковидные ограничения в Подмосковье

"Традиционно будем делать акцент на тех, кто не привился, ограничения коснуться только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь, то риск заболеть у тебя очень высокий. И мы тебя должны сберечь, позаботиться о тебе", — сказал губернатор Подмосковья в эфире телеканала "Россия-1".