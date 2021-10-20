На Ямале вводят систему QR-кодов с 25 октября

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 25 октября будут необходимы QR-коды для посещения массовых мероприятий, ночных клубов, развлекательных центров, детских комнат, предприятий общепита и фитнес-клубов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"QR-коды у нас начнут работу с начала следующей недели. Набор стандартный: спорт, массовые мероприятия. Наша тактика понятна, мы не хотим прекращать нормальную человеческую жизнь, чтобы у нас отменялись соревнования или концерты, но при этом абсолютно понятна задача оберегать людей", — цитирует Артюхова ТАСС.

Губернатор отметил, в регионе фиксируется рост заражений коронавирусом. Кроме того, в округе высокий уровень массового тестирования: Ямал занимает первое место по данному показателю в России. Это позволяет выявить заражение вирусом на ранних стадиях и своевременно приступить к лечению, подчеркнул Артюхов, добавив, что поэтому регион находится в числе последних по летальности от ковида.

В правительстве ЯНАО уточнили, что совершеннолетние граждане при посещении мероприятий и общественных мест будут обязаны предъявить сертификат о вакцинации или QR-код портала госуслуг, справку о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев или отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения.