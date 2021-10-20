Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по смертельному ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в полиции Сочи отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что правоохранители провели с Собчак следственные действия и предупредили её о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.

"Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъёмку — в том числе имеющихся на рабочем столе документов", — сообщили в МВД.

Также в ведомстве добавили, что телеведущая не смогла предоставить документы об осмотре врача после ДТП в Сочи.