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Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по смертельному ДТП в Сочи

Также она не смогла предоставить документы об осмотре у врача после аварии, отметили в МВД.

20 октября, 19:43
<p>Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Ксения Собчак. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в полиции Сочи отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что правоохранители провели с Собчак следственные действия и предупредили её о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.

ДТП с Собчак в Сочи: хронология и последствия ночной аварии по дороге в аэропорт

ДТП с Собчак в Сочи: хронология и последствия ночной аварии по дороге в аэропорт

"Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъёмку — в том числе имеющихся на рабочем столе документов", — сообщили в МВД.

Также в ведомстве добавили, что телеведущая не смогла предоставить документы об осмотре врача после ДТП в Сочи.

"Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", — добавили в министерстве.

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

Появилось видео момента смертельного ДТП с участием Собчак в Сочи

Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи. 20 октября она дала показания в Краснодарском крае.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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