МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК Любовь Соболь
3 августа её приговорили к полутора годам ограничения свободы, но спустя несколько дней Соболь покинула Россию.
Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Экс-юрист ФБК* Любовь Соболь объявлена в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.
Фото © МВД РФ
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — говорится на сайте МВД.
Напомним, 3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице и приговорил к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, посещать места проведения массовых мероприятий, запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.
* Организация, признанная в России экстремистской решением суда.
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