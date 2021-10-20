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МВД объявило в розыск экс-юриста ФБК Любовь Соболь

3 августа её приговорили к полутора годам ограничения свободы, но спустя несколько дней Соболь покинула Россию.

20 октября, 19:28
<p>Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Любовь Соболь. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Экс-юрист ФБК* Любовь Соболь объявлена в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.

Фото © МВД РФ

Фото © МВД РФ

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — говорится на сайте МВД.

Прокуратура обжаловала приговор Соболь и попросила запретить ей покидать Москву

Прокуратура обжаловала приговор Соболь и попросила запретить ей покидать Москву

Напомним, 3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице и приговорил к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, посещать места проведения массовых мероприятий, запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.

* Организация, признанная в России экстремистской решением суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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