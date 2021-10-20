Аппарат МРТ убил находившегося внутри мужчину кислородным баллоном

В южнокорейском городе Кимхэ мужчина умер в аппарате МРТ от удара кислородным баллоном по голове. Об этом сообщает South China Morning Post.

60-летнего пациента доставили в больницу с судорожными приступами, напоминавшими эпилептические припадки, поэтому ему назначили МРТ-обследование. Когда мужчина находился внутри аппарата, в машину засосало 60-килограммовый кислородный баллон, который ударил пациента по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В местной полиции по факту произошедшего начали расследование. Там пояснили, что собственная кислородная система могла выйти из строя, из-за чего пришлось использовать баллон. Отмечается также, что в помещениях с аппаратами МРТ нельзя хранить металлические предметы из-за мощного магнитного поля механизма.