Украина добавила в чёрный список актёров российского фильма "Солнцепёк"

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности, создателей и актёров российского фильма "Солнцепёк", посвящённого событиям в Луганске в 2014 году. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.

Минкульт внёс ещё 21 человека, среди которых: режиссёры фильма "Солнцепёк" Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев, Владислав Гурчин, исполнители главных ролей Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие.

К настоящему моменту чёрный список неслабо пополнился и теперь включает в себя 227 фамилий, при этом в нём даже находятся имена ушедших из жизни артистов.