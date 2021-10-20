Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет

В возрасте 47 лет умер телеведущий Дмитрий Казнин. Об этом сообщил в "Фейсбуке" режиссёр Алекс Будовский.

В 2015 году Казнину диагностировали рак, он прошёл несколько курсов химиотерапии и операций. Также он лечился в Германии.

Казнин известен зрителям по работе на телеканале "Дождь"* и радиостанциях "Сити FM", "Москва FM".

Ранее стало известно о кончине народного артиста РФ Владимира Михайлова. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.