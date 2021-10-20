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Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет

Шесть лет назад у него диагностировали онкозаболевание.

20 октября, 19:49
<p>Дмитрий Казнин. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=200068113374347&set=ecnf.100001134801261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Казнин</a></p>

Дмитрий Казнин. Фото © Facebook / Дмитрий Казнин

В возрасте 47 лет умер телеведущий Дмитрий Казнин. Об этом сообщил в "Фейсбуке" режиссёр Алекс Будовский.

В 2015 году Казнину диагностировали рак, он прошёл несколько курсов химиотерапии и операций. Также он лечился в Германии.

Казнин известен зрителям по работе на телеканале "Дождь"* и радиостанциях "Сити FM", "Москва FM".

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Ранее стало известно о кончине народного артиста РФ Владимира Михайлова. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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