Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет
Шесть лет назад у него диагностировали онкозаболевание.
Дмитрий Казнин. Фото © Facebook / Дмитрий Казнин
В возрасте 47 лет умер телеведущий Дмитрий Казнин. Об этом сообщил в "Фейсбуке" режиссёр Алекс Будовский.
В 2015 году Казнину диагностировали рак, он прошёл несколько курсов химиотерапии и операций. Также он лечился в Германии.
Казнин известен зрителям по работе на телеканале "Дождь"* и радиостанциях "Сити FM", "Москва FM".
Ранее стало известно о кончине народного артиста РФ Владимира Михайлова. По предварительным данным, причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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