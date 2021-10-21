Жительница Москвы умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и родных. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал медицинский директор одной из столичных клиник, врач-невролог Павел Бранд.

Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, одноклассница которого хотела заразить "в лёгкой форме" всех членов своей семьи. 42-летняя женщина где-то прочла о том, что для лёгкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусной инфекцией от того, кто переносит её в лёгкой форме. После этого с двумя дочерьми она пошла в гости к подруге, которая как раз легко болела ковидом. В результате младшая из дочерей заразилась и почти сразу оказалась в реанимации. Через некоторое время заболела сама женщина, её муж и старшая дочь. При этом москвичка долго не соглашалась обратиться за помощью к медикам.

"Она до последнего дома лежала, задыхалась уже. Одышка сильная была. Отказывалась в больницу ехать, потом муж её заставил, но было поздно уже. Не смогли спасти", — отметил в переписке знакомый Бранда.

В настоящее время младшую дочь женщины уже перевели из реанимации, муж покойной и её вторая дочь перенесли инфекцию в лёгкой форме.

"Фильтруйте информацию, которую получаете в Интернете, и вакцинируйтесь уже наконец, кто ещё не успел", — написал Бранд, комментируя случившееся.