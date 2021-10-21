Убивший медведя ножом тюменский боксёр находится в коме

"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждёт очень длинная реабилитация", — приводит слова Косенко РИА "Новости".

Напомним, ранее в Уватском районе Тюменской области медведь напал на троих рыбаков. Одним из них оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте. Сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей. Его третий друг, который не пострадал при встрече с хищником, на лодке доставил израненного спортсмена в больницу.