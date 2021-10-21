Врачи объяснили, как распознать коронавирусный кашель
Вместе с тем они отметили, что лучше обратиться к медикам, а не заниматься самодиагностикой.
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Британское издание Mirror опросило врачей, которые рассказали, как распознать ковидный кашель. По словам медиков, примерно 68% инфицированных CoViD-19 жалуются на сухой кашель. Это второй по распространённости признак коронавируса.
Специалисты отмечают, что, как правило, пациенты страдают от "глубокого, исходящего из лёгких", а также без мокроты кашля. Вместе с тем врачи предупреждают, что этот симптом может указывать и на другие заболевания, например спровоцированные аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Эксперты советуют в таких случаях обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса необходимо сдать ПЦР-тест для выявления коронавирусной инфекции, заключили специалисты.
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