НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врачи объяснили, как распознать коронавирусный кашель

Вместе с тем они отметили, что лучше обратиться к медикам, а не заниматься самодиагностикой.

20 октября, 22:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Британское издание Mirror опросило врачей, которые рассказали, как распознать ковидный кашель. По словам медиков, примерно 68% инфицированных CoViD-19 жалуются на сухой кашель. Это второй по распространённости признак коронавируса.

Специалисты отмечают, что, как правило, пациенты страдают от "глубокого, исходящего из лёгких", а также без мокроты кашля. Вместе с тем врачи предупреждают, что этот симптом может указывать и на другие заболевания, например спровоцированные аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента с ковидом

Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента с ковидом

Эксперты советуют в таких случаях обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса необходимо сдать ПЦР-тест для выявления коронавирусной инфекции, заключили специалисты.

Ранее врачи назвали причину участившихся госпитализаций детей с ковидом в реанимацию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1