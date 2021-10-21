Врачи объяснили, как распознать коронавирусный кашель

Британское издание Mirror опросило врачей, которые рассказали, как распознать ковидный кашель. По словам медиков, примерно 68% инфицированных CoViD-19 жалуются на сухой кашель. Это второй по распространённости признак коронавируса.

Специалисты отмечают, что, как правило, пациенты страдают от "глубокого, исходящего из лёгких", а также без мокроты кашля. Вместе с тем врачи предупреждают, что этот симптом может указывать и на другие заболевания, например спровоцированные аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.