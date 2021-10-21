Стала известна личность напавшего на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер". Видео © Telegram / Щегол

На журналиста РБК Александра Щёголева сразу после матча третьего тура Лиги Европы, в котором встречались "Спартак" и "Лестер", напал экс-лидер фанатского объединения "Фратрия" Валентин Коршунов. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Мужчина возглавлял "Фратрию" с 2015 по 2019 год. В апреле 2019 года совет объединения сложил с Коршунова полномочия главы в связи с утратой доверия.

Тем временем представители красно-белых, комментируя случившееся, заявили, что клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста. Кроме того, они отметили, что сотрудники службы безопасности и пресс-служба "Спартака" находятся в контакте с потерпевшим.

В свою очередь, РБК намерен обратиться в правоохранительные органы для расследования данного инцидента и к руководству "Спартака" с просьбой дать оценку действиям службы безопасности стадиона.

Напомним, ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча "Спартак" — "Лестер". В ходе конфликта Коршунов нецензурно выражался, требуя перестать его снимать, после чего набросился с кулаками на Щёголева. Всё происходило возле выхода с VIP-трибуны стадиона "Открытие банк арена". После того как агрессор ударил журналиста, его задержали и отвели в отделение полиции. Туда же отправился и сам Щёголев.