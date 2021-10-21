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В Брянске мужчина подстрелил полицейского и сбежал

Правоохранитель госпитализирован с несколькими ранениями. Что послужило причиной инцидента, пока не ясно.

20 октября, 22:44

Фото © Pixabay

В посёлке Белые Берега (входит в состав Брянска) мужчина подстрелил сотрудника полиции и скрылся. Инцидент произошёл около 20:00 20 октября. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Причины случившегося устанавливаются. Пострадавшим оказался участковый майор 1986 года рождения. У него огнестрельные ранения в плечо, поясницу и надлобковую область. Полицейского положили в первую городскую больницу. Розыск стрелка продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина попытался выстрелить в полицейского у дежурной части. Его удалось вовремя обезвредить. По данным Лайфа, злоумышленник хотел, чтобы его убили.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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