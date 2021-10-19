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Врачи оставили пулю в ноге девушки, которую полицейский спасал от "похотливого" алабая

Медики пришли к выводу, что инородный предмет лучше не трогать, иначе придётся "распахать" половину конечности. Однако девушка настаивает на операции, несмотря на все риски.

19 октября, 11:28

Фото © Pexels

Подмосковные медики не стали извлекать пулю из ноги девушки, в которую случайно выстрелил полицейский. Напомним, таким образом страж порядка спасал её от "домогательств" алабая.

По нашим данным, самочувствие 21-летней пострадавшей пришло в норму и сейчас она готовится к выписке. Причём медики решили не оперировать девушку, поскольку инородный предмет никак не мешает функциональному развитию организма. В случае извлечения пули врачам придётся разрезать половину ноги, что может обернуться серьёзными осложнениями для девушки.

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Как утверждает источник, сама пострадавшая настаивает на операции, несмотря на все риски, о которых ей поведали хирурги. Впрочем, девушка может ещё изменить позицию. В противном случае ей придётся письменно подтвердить свою решительность и подписать отказ от претензий, если во время операции что-то пойдёт не так.

Как уже ранее рассказывал Лайф, инцидент произошёл поздно вечером в подмосковном посёлке Ильинский. Девушка вместе с тётей шла домой из магазина. В какой-то момент на них напал алабай. Сначала он скакал вокруг и кусал за куртку, а затем пристроился к ноге и повалил "жертву" на землю. В ситуацию вмешался страж порядка, который применил табельное оружие.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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