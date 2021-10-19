Врачи оставили пулю в ноге девушки, которую полицейский спасал от "похотливого" алабая

Подмосковные медики не стали извлекать пулю из ноги девушки, в которую случайно выстрелил полицейский. Напомним, таким образом страж порядка спасал её от "домогательств" алабая.

По нашим данным, самочувствие 21-летней пострадавшей пришло в норму и сейчас она готовится к выписке. Причём медики решили не оперировать девушку, поскольку инородный предмет никак не мешает функциональному развитию организма. В случае извлечения пули врачам придётся разрезать половину ноги, что может обернуться серьёзными осложнениями для девушки.

Как утверждает источник, сама пострадавшая настаивает на операции, несмотря на все риски, о которых ей поведали хирурги. Впрочем, девушка может ещё изменить позицию. В противном случае ей придётся письменно подтвердить свою решительность и подписать отказ от претензий, если во время операции что-то пойдёт не так.