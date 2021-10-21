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Sony официально объявила дату выхода игры God of War на ПК

Геймеры уже могут оформить предзаказ, цена составляет чуть более трёх тысяч рублей.

20 октября, 22:29

Скриншот из видео © YouTube / PlayStation

Компания Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на персональных компьютерах (ПК). 14 января 2022 года игра появится в Steam и Epic Games Store.

При этом уже сейчас в Steam можно оформить предварительный заказ за 3149 рублей. К анонсу приурочили и трёхминутный трейлер, где показывают кадры игры с ПК-версии в 4К при 60 кадрах в секунду.

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Версия игры для компьютеров будет отличаться от консольной поддержкой более широкого формата разрешения экрана, улучшенной графикой, а также добавлением технологий DLSS и Reflex от NVIDIA.

Также отметим, что всего за несколько часов God of War возглавила чарты Steam как по всему миру, так и конкретно по России.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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