Sony официально объявила дату выхода игры God of War на ПК

Компания Sony официально объявила о выходе God of War (2018) на персональных компьютерах (ПК). 14 января 2022 года игра появится в Steam и Epic Games Store.

Также отметим, что всего за несколько часов God of War возглавила чарты Steam как по всему миру, так и конкретно по России.

"Симулятор очередей": Единовременный онлайн игроков в New World превысил планку в 707 тысяч

Ранее Sony анонсировала ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Переиздание появится эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.