Google заявила о предотвращении атаки "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров

По данным Google, хакеры, принадлежащие к группе, "набор в которую происходит на русскоязычном форуме", "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества". В подавляющем большинстве случаев злоумышленники пытались заинтересовать блогеров рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. Для этого они рассылали "опасные" рекламные письма на адреса, которые пользователи видеохостинга указывали на своих страницах. Получатель письма, заинтересовавшийся предложенной услугой, по ссылке попадал на сайт с вредоносной программой. После её установки, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере пользователя и его паролям. Большинство "захваченных" аккаунтов перепродавались на чёрном рынке по цене от 3 до 4 тысяч долларов (примерно 213-284 тысячи рублей), а некоторые использовались для размещения рекламы операций с криптовалютой.