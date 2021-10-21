Google заявила о предотвращении атаки "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров
Как отмечается, злоумышленники "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества".
Фото © Pixabay
Компания Google заявила о предотвращении масштабной кибератаки "русскоговорящих хакеров" на блогеров видеохостинга YouTube. Большинство пострадавших аккаунтов были восстановлены, сообщается в блоге компании.
"С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", — говорится в заявлении Google.
По данным Google, хакеры, принадлежащие к группе, "набор в которую происходит на русскоязычном форуме", "заманивали свои цели при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества". В подавляющем большинстве случаев злоумышленники пытались заинтересовать блогеров рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играми или программами для видеомонтажа. Для этого они рассылали "опасные" рекламные письма на адреса, которые пользователи видеохостинга указывали на своих страницах. Получатель письма, заинтересовавшийся предложенной услугой, по ссылке попадал на сайт с вредоносной программой. После её установки, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере пользователя и его паролям. Большинство "захваченных" аккаунтов перепродавались на чёрном рынке по цене от 3 до 4 тысяч долларов (примерно 213-284 тысячи рублей), а некоторые использовались для размещения рекламы операций с криптовалютой.
В Google добавили, что после выявления угрозы компании удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% (около 4 тысяч) пострадавших аккаунтов. К расследованию атаки также было подключено ФБР.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали iPhone 13 за одну секунду. Это первая в мире удачная попытка удалённого "вскрытия" девайсов Apple новой серии.
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