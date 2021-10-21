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По военной базе США в Сирии нанесли ракетные удары

Целью атаки были казармы и хозяйственные постройки, в некоторых местах произошли пожары.

20 октября, 23:05
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

На юге Сирии американская военная база Эт-Танф подверглась ракетному обстрелу и ударам пяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

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По данным СМИ, целью атаки были казармы и хозяйственные постройки. В некоторых местах после удара произошли пожары. Информации о жертвах и пострадавших, а также о том, кто стоит за нападением, пока нет.

Ранее армия Сирии подтвердила гибель 14 военнослужащих при взрыве в Дамаске.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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