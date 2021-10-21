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Роналду обошёл Месси и установил новый рекорд Лиги чемпионов

Историческое достижение покорилось португальцу благодаря голу в ворота "Аталанты".

21 октября, 00:07
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1450957800755056641/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChampionsLeague</a></p>

Фото © Twitter/ChampionsLeague

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, отличившись в матче с "Аталантой". Итальянская команда стала 38-й, которой форвард забивал в главном европейском клубном турнире.

Стоит отметить, что ранее Роналду делил это достижение с аргентинским нападающим ПСЖ Лионелем Месси, который во вторник забил своей 37-й команде в Лиге чемпионов — немецкому "Лейпцигу".

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Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" и "Аталанты" завершился со счётом 3:2 в пользу английского клуба. Победу "красным дьяволам" на 81-й минуте принёс именно Роналду. При этом по ходу игры МЮ отыграл два мяча.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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