Роналду обошёл Месси и установил новый рекорд Лиги чемпионов

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, отличившись в матче с "Аталантой". Итальянская команда стала 38-й, которой форвард забивал в главном европейском клубном турнире.

Стоит отметить, что ранее Роналду делил это достижение с аргентинским нападающим ПСЖ Лионелем Месси, который во вторник забил своей 37-й команде в Лиге чемпионов — немецкому "Лейпцигу".