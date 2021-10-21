Роналду обошёл Месси и установил новый рекорд Лиги чемпионов
Историческое достижение покорилось португальцу благодаря голу в ворота "Аталанты".
Фото © Twitter/ChampionsLeague
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, отличившись в матче с "Аталантой". Итальянская команда стала 38-й, которой форвард забивал в главном европейском клубном турнире.
Стоит отметить, что ранее Роналду делил это достижение с аргентинским нападающим ПСЖ Лионелем Месси, который во вторник забил своей 37-й команде в Лиге чемпионов — немецкому "Лейпцигу".
Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" и "Аталанты" завершился со счётом 3:2 в пользу английского клуба. Победу "красным дьяволам" на 81-й минуте принёс именно Роналду. При этом по ходу игры МЮ отыграл два мяча.
Комментариев: 0