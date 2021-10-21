Ретейлеры сообщили о росте цен на макароны в России

Отмечается, что в сентябре крупнейшие производители макарон ("Макфа", "Барилла Рус", "Экстра М", "Самарские мельницы" и другие) обратились в кабмин с просьбой сдержать рост цен на пшеницу. По их данным, с начала нового сезона сырьё подорожало уже на 80% и рост продолжается. Это отражается на себестоимости продукции. В качестве причин подорожания производители указали небольшие посевные площади под твёрдые сорта пшеницы, засушливую погоду и не слишком удачный урожай в Казахстане, который обеспечивает 30-40% потребностей российских переработчиков в твёрдой пшенице. Кроме того, на ситуацию влияет и мировая конъюнктура. Так, основные экспортёры сырья — США и Канада — снизили изготовление почти на 35%, что привело к увеличению цен на твёрдые сорта на 100% с мая по сентябрь (с $375 до $750 за тонну).