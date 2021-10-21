Ретейлеры сообщили о росте цен на макароны в России
Причиной этого является подорожание твёрдой пшеницы, к чему в свою очередь привели ряд факторов.
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Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу доложить о причинах подорожания пшеницы твёрдых сортов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.
Отмечается, что в сентябре крупнейшие производители макарон ("Макфа", "Барилла Рус", "Экстра М", "Самарские мельницы" и другие) обратились в кабмин с просьбой сдержать рост цен на пшеницу. По их данным, с начала нового сезона сырьё подорожало уже на 80% и рост продолжается. Это отражается на себестоимости продукции. В качестве причин подорожания производители указали небольшие посевные площади под твёрдые сорта пшеницы, засушливую погоду и не слишком удачный урожай в Казахстане, который обеспечивает 30-40% потребностей российских переработчиков в твёрдой пшенице. Кроме того, на ситуацию влияет и мировая конъюнктура. Так, основные экспортёры сырья — США и Канада — снизили изготовление почти на 35%, что привело к увеличению цен на твёрдые сорта на 100% с мая по сентябрь (с $375 до $750 за тонну).
По словам производителей, если не принять меры, то макароны из твёрдых сортов пшеницы могут подорожать. Тем временем в торговых сетях сообщили, что закупочные цены в среднем уже выросли на 15-20%.
В ФАС заявили, что проанализируют причины подорожания пшеницы до 10 ноября. В Минсельхозе же рассказали, что прорабатывают вопрос расширения мер господдержки аграриев.
Ранее россиянам назвали три вида товаров, ценам на которые не грозит инфляция. В качестве причины указывается переизбыток на рынке или падение спроса со стороны покупателей.
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