В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие два месяца
Глава фонда Кирилл Дмитриев ожидает, что в скором времени в Россию прибудут инспекторы Всемирной организации здравоохранения.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
"ВОЗ только что объявила, что они возобновляют своё рассмотрение "Спутника V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы", — сказал Дмитриев.
Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит препарат. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что это возможно до конца года.
Как известно, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра имени Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более четырёх миллиардов человек.
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