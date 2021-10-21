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В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие два месяца

Глава фонда Кирилл Дмитриев ожидает, что в скором времени в Россию прибудут инспекторы Всемирной организации здравоохранения.

21 октября, 00:40
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"ВОЗ только что объявила, что они возобновляют своё рассмотрение "Спутника V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы", сказал Дмитриев.

ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию

ВОЗ подтвердила, что рассмотрение заявки "Спутника V" вступает в финальную стадию

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V". Министр также уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящий момент всё оформлено. В РФПИ не сомневаются, что ВОЗ одобрит препарат. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что это возможно до конца года.

Как известно, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Лекарство центра имени Гамалеи Минздрава России разрешено к применению уже в 70 странах с общим населением более четырёх миллиардов человек.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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