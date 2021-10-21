В РФПИ рассчитывают на одобрение "Спутника V" в ВОЗ в ближайшие два месяца

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"ВОЗ только что объявила, что они возобновляют своё рассмотрение "Спутника V", мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. И мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы", — сказал Дмитриев.