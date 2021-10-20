"Оператор ГТС Украины" подал заявку для участия в сертификации "Северного потока – 2"

"Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом в среду сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

"Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора "Северного потока – 2", — написал он.

Ранее аналогичную заявку со своей стороны подал "Нафтогаз Украины". По словам главы компании Юрия Витренко, таким образом структура решила возглавить борьбу за энергетическую безопасность страны.

Как уже сообщал Лайф, сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора необходима для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.