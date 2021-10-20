В Совфеде сочли кощунством планы Киева переименовать Великую Отечественную войну
По мнению Ковитиди, россияне должны противодействовать любым попыткам исказить историческое прошлое.
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Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую" говорит о разрушительных цивилизационных процессах в стране.
"Уверена, что предки воевавших за Отечество в той страшной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и представить себе не могли, что наследники Великой Победы в XXI веке на Украине допустят подобные кощунственные высказывания, предавая память и героизм своих предков", — сказала она в беседе с "Известиями".
По мнению Ковитиди, россияне должны осознанно подходить к подобным заявлениям и противодействовать любым попыткам исказить историческое прошлое.
Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русских". Там подчеркнули, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".
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