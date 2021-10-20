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В Совфеде сочли кощунством планы Киева переименовать Великую Отечественную войну

По мнению Ковитиди, россияне должны противодействовать любым попыткам исказить историческое прошлое.

20 октября, 17:06
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую" говорит о разрушительных цивилизационных процессах в стране.

"Уверена, что предки воевавших за Отечество в той страшной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и представить себе не могли, что наследники Великой Победы в XXI веке на Украине допустят подобные кощунственные высказывания, предавая память и героизм своих предков", — сказала она в беседе с "Известиями".

По мнению Ковитиди, россияне должны осознанно подходить к подобным заявлениям и противодействовать любым попыткам исказить историческое прошлое.

На Украине придумали новое название для Великой Отечественной войны

На Украине придумали новое название для Великой Отечественной войны

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили переименовать Незалежную в Русь-Украину. В Киеве также заявили о желании отобрать бренд "русских". Там подчеркнули, что Украина и есть Русь, а вот Москва на это наследие может "претендовать с натяжкой".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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