В Совфеде сочли кощунством планы Киева переименовать Великую Отечественную войну

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую" говорит о разрушительных цивилизационных процессах в стране.

"Уверена, что предки воевавших за Отечество в той страшной Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и представить себе не могли, что наследники Великой Победы в XXI веке на Украине допустят подобные кощунственные высказывания, предавая память и героизм своих предков", — сказала она в беседе с "Известиями".

По мнению Ковитиди, россияне должны осознанно подходить к подобным заявлениям и противодействовать любым попыткам исказить историческое прошлое.