Главное следственное управление МВД Москвы возглавил полковник Городков

Новым руководителем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве назначен полковник юстиции Виктор Городков, сообщили в пресс-службе МВД России.

"Заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве, начальника ГСУ полковника юстиции Виктора Городкова", — говорится в сообщении.

В своём сообщении замминистра отметил, что за годы службы в ОВД полковник юстиции проделал большой путь в профессиональном плане, приобрёл значительный практический опыт. Лебедев уверен, что это позволит Городкову "оптимизировать ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения".