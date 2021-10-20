Главное следственное управление МВД Москвы возглавил полковник Городков
В министерстве выразили надежду на то, что он сможет "оптимизировать ресурсы" для совершенствования работы вверенного ему подразделения.
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Новым руководителем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве назначен полковник юстиции Виктор Городков, сообщили в пресс-службе МВД России.
"Заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента Сергей Лебедев представил личному составу нового заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве, начальника ГСУ полковника юстиции Виктора Городкова", — говорится в сообщении.
В своём сообщении замминистра отметил, что за годы службы в ОВД полковник юстиции проделал большой путь в профессиональном плане, приобрёл значительный практический опыт. Лебедев уверен, что это позволит Городкову "оптимизировать ресурсы для совершенствования работы вверенного ему следственного подразделения".
Ранее Путин назначил Андрея Храпова новым начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК). До этого он занимался борьбой с организованной преступностью и руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков.
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