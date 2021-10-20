Присуждение Европейским парламентом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Алексею Навальному является попыткой Запада поддержать своего ставленника, заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Дело в том, что это решение ещё раз подтверждает, что он не заурядный иноагент, а он человек, на которого сделана серьёзная ставка. И все способы хороши для того, чтобы поддерживать этот аватарик "Навальный" в медиапространстве", — объяснил сенатор в беседе с ТАСС.

Климов отметил, что претендентов на получение премии было довольно много, однако "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты". Сенатор признался, что был уверен в присуждении награды именно Навальному, поскольку "этот ставленник" специально избран для этой роли, раскручен и профинансирован. По его суждению, Запад вот так продолжает реализовывать свою информационно-пропагандистскую кампанию.