"Незаурядный иноагент": Сенатор объяснил мотивы Запада при присуждении Навальному премии Сахарова
Климов отметил, что претендентов на эту награду было довольно много, но "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты".
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Присуждение Европейским парламентом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Алексею Навальному является попыткой Запада поддержать своего ставленника, заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Дело в том, что это решение ещё раз подтверждает, что он не заурядный иноагент, а он человек, на которого сделана серьёзная ставка. И все способы хороши для того, чтобы поддерживать этот аватарик "Навальный" в медиапространстве", — объяснил сенатор в беседе с ТАСС.
Климов отметил, что претендентов на получение премии было довольно много, однако "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты". Сенатор признался, что был уверен в присуждении награды именно Навальному, поскольку "этот ставленник" специально избран для этой роли, раскручен и профинансирован. По его суждению, Запад вот так продолжает реализовывать свою информационно-пропагандистскую кампанию.
Ранее сообщалось, что во Франции прекратили расследование против компании "Ив Роше", начатое в связи с жалобой блогера Алексея Навального и его брата.
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