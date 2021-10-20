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"Незаурядный иноагент": Сенатор объяснил мотивы Запада при присуждении Навальному премии Сахарова

Климов отметил, что претендентов на эту награду было довольно много, но "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты".

20 октября, 16:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMuZpBLl6UM/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">navalny</a></p>

Фото © Instagram / navalny

Присуждение Европейским парламентом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Алексею Навальному является попыткой Запада поддержать своего ставленника, заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Дело в том, что это решение ещё раз подтверждает, что он не заурядный иноагент, а он человек, на которого сделана серьёзная ставка. И все способы хороши для того, чтобы поддерживать этот аватарик "Навальный" в медиапространстве", — объяснил сенатор в беседе с ТАСС.

Климов отметил, что претендентов на получение премии было довольно много, однако "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты". Сенатор признался, что был уверен в присуждении награды именно Навальному, поскольку "этот ставленник" специально избран для этой роли, раскручен и профинансирован. По его суждению, Запад вот так продолжает реализовывать свою информационно-пропагандистскую кампанию.

Ранее сообщалось, что во Франции прекратили расследование против компании "Ив Роше", начатое в связи с жалобой блогера Алексея Навального и его брата.

Раскол в российской оппозиции: Чем недовольны Навальный и его сторонники и что пишет The New York Times

Раскол в российской оппозиции: Чем недовольны Навальный и его сторонники и что пишет The New York Times

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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