Раскол в российской оппозиции: Чем недовольны Навальный и его сторонники и что пишет The New York Times Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему псевдолибералы обижены вручением Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову и как на раскол российской оппозиции реагируют западные СМИ. 23118 23118 Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Присуждение Нобелевской премии мира россиянину — главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову — было позитивно встречено значительной частью российского общества. Многие журналисты, даже те, кто недоволен журналистским составом "Новой", были горды за коллегу по цеху, а простые люди довольны фактом появления ещё одного отечественного нобелевского лауреата. Муратова поздравили и политики, в том числе президент Владимир Путин, добавивший, правда, что премия не является юридической эгидой от закона и не даёт Дмитрию Муратову право идти поперёк действующего законодательства. "Если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдёт на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или ещё по каким-то другим соображениям", — напомнил глава государства.

Однако были и те, в ком награждение Дмитрия Муратова вызвало приступ злобы и негодования. Те, кто находится на крайних флангах российского общества и всячески пытается себя позиционировать как моральный и политический камертон. Как уверяют отечественные псевдолибералы, Дмитрий Муратов недостоин премии. Просто потому, что он "идёт на компромиссы с властью". По мнению The New York Times, он "принимает пожертвования от связанного с Кремлём олигарха, отказывается публиковать статьи о личной жизни российской элиты, обращается к Путину с просьбой помочь детям в покупке дорогих лекарств".

И действительно, американская неполживая газета права! Если оппозиционер и правозащитник обеспечивает редакцию в том числе и на деньги кого-то из российских олигархов, значит, он однозначно является перебежчиком или даже сотрудником КГБ. Настоящие оппозиционные СМИ должны максимально дистанцироваться от кремлёвских денег – то есть вообще от всех российских источников финансирования, в том числе бюджетных. А если эти воины Дракона не способны долгие месяцы прожить на росе с одного-единственного листа дерева гинкго и на энергии Вселенной (всё-таки надо платить квартплату, обеспечивать семью и, наконец, регулярно встречаться с друзьями по оппозиционному лагерю в модном пабе на Никитском бульваре или на Чистых Прудах), если донатики от пользователей не способны покрыть многомиллионные редакционные расходы — то тогда нужно брать деньги в правильных местах у правильных же людей. Например, американских или европейских фондов, готовых вложиться в свои, выражаясь языком Стругацких, российские "башни-ретрансляторы".

Права New York Times и в том, что трушный (truth, правда. — Прим. ред.) оппозиционер должен обязательно публиковать статьи о личной жизни российских политиков, в том числе и президента. Действительно, зачем нужно фокусировать внимание читателей на таких незначительных моментах, как экономическая политика государства, реформы, строительство гражданского общества, взаимодействие с соседними странами. Куда лучше опуститься до уровня жёлтых газетёнок и писать о том, кто на политическом олимпе с кем спит, что ест и чем занимается в свободное время. Слухи, грязное бельё, семейная жизнь — вот то, на чём может специализироваться отечественный демшизоидный активист, возомнивший себя журналистом и не имеющий ни кругозора, ни знаний, ни логического аппарата для занятия по-настоящему аналитической или расследовательской журналистикой. А нехороший Муратов не даёт демшизоидному активисту проявить себя на достойном поприще — просто потому, что говорит: "Я не лезу в частную жизнь людей". Не даёт он переходить к оскорблениям, требуя от своих журналистов лишь аргументированной критики.

Наконец, настоящий оппозиционер действительно не должен сотрудничать с властями в правозащитной деятельности и не просить у клятого Кремля деньги на помощь больным детям. Пусть эти дети умирают в мучениях из-за того, что у родителей, продавших даже свою квартиру, нет денег на дорогостоящие лекарства. Для демшизоидного активиста даже лучше, чтобы дети умирали, — можно будет найти ещё один повод для обвинения российской власти в том, что она "не помогла".

Естественно, у демшизы есть на примете "настоящий оппозиционер". Неполживый — то есть глаголящий истину в последней инстанции и кидающийся на всех, кто эту истину не принимает. Непримиримый — то есть отказывающийся от любого сотрудничества с властями и мажущий чёрной краской абсолютно всю деятельность нынешней власти (что автоматически лишает его статуса оппозиционера, превращая в классический подрывной элемент). Не желающий участвовать в выборах и вместо этого окормляющий свою маленькую, но гиперагрессивную секту. Готовый копаться в любом грязном белье и придумывать различные инсинуации просто из того, что один чиновник был заснят на встрече с одним бизнесменом. То есть Алексей Навальный.

Соответственно, по мнению российских псевдолибералов, именно Навальному нужно было дать Нобелевскую премию мира. Ну или – на крайний случай – косплеерам Навального из Белоруссии. "Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники. Или могли поддержать человека, который бьётся с усатым фашистом (имеется в виду Александр Лукашенко. — Прим. ред.) за жизни заложников", — говорит Руслан Шаведдинов из запрещённой в России организации "ФБК"*. Тот самый Шаведдинов, о котором вся Россия узнала после его неудачной попытки откосить от призыва и представить свою службу в армии как наказание за его политическую позицию.

В целом же критика Муратова ещё раз доказывает, что демшиза является тупиковой ветвью развития российского общества. Она лишь повышает в нём уровень агрессии, а также деформирует либеральный лагерь как таковой. Позиционируя себя как либеральный камертон, демшиза третирует в лучших традициях "Мужского государства"* всех тех, кто смеет сомневаться в неполживости Навального, в "краже" Крыма у Украины, в справедливости западных санкций и в необходимости максимально помогать западным "партнёрам" давить на Россию. И с этой точки зрения Нобелевская премия мира действительно стала защитой для Дмитрия Муратова. Но не от Кремля, а от этих вот "соратничков".

* Организации, запрещённые на территории РФ.

Авторы Геворг Мирзаян