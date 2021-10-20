Раскол в российской оппозиции: чем недовольны Навальный и его сторонники и что пишет The New York Times Доцент Финансового Университета Геворг Мирзаян – о том, почему псевдолибералы обижены вручением Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову и как на раскол российской оппозиции реагируют западные СМИ. 20 октября, 14:20 Фото © Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Присуждение Нобелевской премии мира россиянину — главреду «Новой Газеты Дмитрию Муратову было позитивно встречено значительной частью российского общества. Многие журналисты, даже те, кто недоволен журналистским составом «Новой», были горды за коллегу по цеху, а простые люди довольны фактом появления еще одного отечественного нобелевского лауреата. Муратова поздравили и политики, в том числе президент Владимир Путин, добавивший, правда, что премия не является юридической эгидой от закона и не дает Дмитрию Муратову право идти поперек действующего законодательства. «Если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — напомнил глава государства.

Однако были и те, в ком награждение Дмитрия Муратова вызвало приступ злобы и негодования. Те, кто находится на крайних флангах российского общества и всячески пытается себя позиционировать как моральный и политический камертон. Как уверяют отечественные псевдолибералы, Дмитрий Муратов недостоин премии. Просто потому, что он «идет на компромиссы с властью». По мнению The New York Times, он «принимает пожертвования от связанного с Кремлем олигарха, отказывается публиковать статьи о личной жизни российской элиты, обращается к Путину с просьбой помощь детям в покупке дорогих лекарств».

И действительно, американская неполживая газета права! Если оппозиционер и правозащитник обеспечивает редакцию в том числе и на деньги кого-то из российских олигархов, значит, он однозначно является перебежчиком или даже сотрудником КГБ. Настоящие оппозиционные СМИ должны максимально дистанцироваться от кремлевских денег – то есть вообще от всех российских источников финансирования, в том числе бюджетных. А если эти воины Дракона не способны долгие месяцы прожить на росе с одного единственного листа дерева Гинкго и на энергии Вселенной (все-таки надо платить квартплату, обеспечивать семью и, наконец, регулярно встречаться с друзьями по оппозиционному лагерю в модном пабе на Никитском бульваре или на Чистых Прудах), если донатики от пользователей не способны покрыть многомиллионые редакционные расходы – то тогда нужно брать деньги в правильных местах у правильных же людей. Например, американских или европейских фондов, готовых вложиться в свои, выражаясь языком Стругацких, российские «башни-ретрансляторы».

Права New York Times и в том, что трушный (* ред. truth — правда) оппозиционер должен обязательно публиковать статьи о личной жизни российских политиков, в том числе и президента. Действительно, зачем нужно фокусировать внимание читателей на таких незначительных моментах, как экономическая политика государства, реформы, строительство гражданского общества, взаимодействие с соседними странами. Куда лучше опуститься до уровня желтых газетенок и писать о том, кто на политическом Олимпе с кем спит, что ест и чем занимается в свободное время. Слухи, грязное белье, семейная жизнь – вот то, на чем может специализироваться отечественный демшизоидный активист, возомнивший себя журналистом и не имеющий ни кругозора, ни знаний, ни логического аппарата для занятия по-настоящему аналитической или расследовательской журналистикой. А нехороший Муратов не дает демшизоидному активисту проявить себя на достойном поприще – просто потому, что говорит: «Я не лезу в частную жизнь людей». Не дает он переходить к оскорблениям, требуя от своих журналистов лишь аргументированной критики.

Наконец, настоящий оппозиционер действительно не должен сотрудничать с властями в правозащитной деятельности и не просить у клятого Кремля деньги на помощь больным детям. Пусть эти дети умирают в мучениях из-за того, что у родителей, продавших даже свою квартиру, нет денег на дорогостоящие лекарства. Для демшизоидного активиста даже лучше, чтобы дети умирали – можно будет найти еще один повод для обвинения российской власти в том, что она «не помогла».

Естественно, у демшизы есть на примете «настоящий оппозиционер». Неполживый – то есть гляголящий истину в последней инстанции и кидающийся на всех, кто эту истину не принимает. Непримиримый – то есть отказывающийся от любого сотрудничества с властями и мажущий черной краской абсолютно всю деятельность нынешней власти (что автоматически лишает его статуса оппозиционера, превращая в классический подрывной элемент). Не желающий участвовать в выборах и вместо этого окормляющий свою маленькую, но гиперагрессивную секту. Готовый копаться в любом грязном белье и придумывать различные инсинуации просто из того, что один чиновник был заснят на встрече с одним бизнесменом. То есть Алексей Навальный.

Соответственно, по мнению российских псевдолибералов, именно Навальному нужно было дать Нобелевскую Премию Мира. Ну или – на крайний случай – косплеерам Навального из Белоруссии. «Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники. Или могли поддержать человека, который бьется с усатым фашистом (имеется в виду Александр Лукашенко – прим. ред.) за жизни заложников», - говорит Руслан Шаведдинов из запрещенной в России организации «ФБК»*. Тот самый Шаведдинов, о котором вся Россия узнала после его неудачной попытки откосить от призыва и представить свою службу в армии как наказание за его политическую позицию

В целом же критика Муратова еще раз доказывает, что демшиза является тупиковой ветвью развития российского общества. Она лишь повышает в нем уровень агрессии, а также деформирует либеральный лагерь как таковой. Позиционируя себя как либеральный камертон, демшиза третирует в лучших традициях «Мужского государства»* всех тех, кто смеет сомневаться в неполживости Навального, в «краже» Крыма у Украины, в справедливости западных санкций и в необходимости максимально помогать западным «партнерам» давить на Россию. И с этой точки зрения Нобелевская премия мира действительно стала защитой для Дмитрия Муратова. Но не от Кремля, а от этих вот «соратничков».

* Оганизации, запрещенные на территории РФ.

Авторы Геворг Мирзаян