Букмекера 1xBet приговорили к трём годам по делу о выводе из России 63 млрд рублей

Суд в Брянске приговорил Олесю Моспанову, "кадровика" онлайн-казино 1xBet, к трём годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей, сообщает SHOT. По версии следствия, женщина вместе с коллегами вывела из России 63 млрд рублей.

Моспанова работала управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета.