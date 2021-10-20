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Букмекера 1xBet приговорили к трём годам по делу о выводе из России 63 млрд рублей

Она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета.

20 октября, 16:54
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31508" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

Суд в Брянске приговорил Олесю Моспанову, "кадровика" онлайн-казино 1xBet, к трём годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей, сообщает SHOT. По версии следствия, женщина вместе с коллегами вывела из России 63 млрд рублей.

Моспанова работала управляющей сетью "Букмекер паб" в Брянске. Следователи доказали, что именно она принимала наличные от игроков в точках приёма ставок на спорт, затем перечисляла их средства на виртуальные счета.

Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб

Суд дал ход делу против букмекера 1xBet о выводе из России 63 млрд руб

Напомним, что российские силовики ещё прошлым летом завершили масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1xBet. Несмотря на блокировку сайтов Роскомнадзором, компании удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала вместо тех, что оказались заблокированными. Осенью в рамках расследования уголовного дела сразу в нескольких российских регионах была арестована недвижимость общей стоимостью полтора миллиарда рублей.


Семейный спрут. К экс-мэру Брянска есть вопросы о выводе из России 63 млрд рублей через букмекерскую сеть 1Xbet

Семейный спрут. К экс-мэру Брянска есть вопросы о выводе из России 63 млрд рублей через букмекерскую сеть 1Xbet

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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