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Критиковавший обязательную вакцинацию экс-глава ЦИК Латвии умер от ковида

Арнис Цимдарс был председателем Центризбиркома республики на протяжении 22 лет.

21 октября, 00:51
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арнис Цимдарс умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал LTV.

Уточняется, что Цимдарс ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Экс-глава ЦИК страны являлся сооснователем партии "Латвия на первом месте", которая выступала против обязательной вакцинации от ковида.

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Цимдарс родился 8 июня 1962 года в Елгаве. В 1997 году он стал исполнять обязанности члена Центральной избирательной комиссии, а затем в том же году был избран председателем Центризбиркома. Цимдарс занимал пост главы ЦИК Латвии до 2019 года.

Ранее сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей привиться от ковида.

Ещё один американский радиоведущий-антипрививочник умер от коронавируса

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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