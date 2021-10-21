Критиковавший обязательную вакцинацию экс-глава ЦИК Латвии умер от ковида
Арнис Цимдарс был председателем Центризбиркома республики на протяжении 22 лет.
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Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Арнис Цимдарс умер в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал LTV.
Уточняется, что Цимдарс ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Экс-глава ЦИК страны являлся сооснователем партии "Латвия на первом месте", которая выступала против обязательной вакцинации от ковида.
Цимдарс родился 8 июня 1962 года в Елгаве. В 1997 году он стал исполнять обязанности члена Центральной избирательной комиссии, а затем в том же году был избран председателем Центризбиркома. Цимдарс занимал пост главы ЦИК Латвии до 2019 года.
Ранее сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей привиться от ковида.
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