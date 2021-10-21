Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group заявила, что создаёт новую социальную сеть TRUTH Social, которая призвана стать "соперником либеральных СМИ".

"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке", — говорится в заявлении компании.

Там добавили, что соцсеть начнёт работать в ближайшее время. Сам бывший президент США отметил, что его "заставляют замолчать", в то время как у радикального движения "Талибан"* "огромное присутствие в "Твиттере". Политик назвал эту ситуацию неприемлемой.

Trump Media & Technology Group также сообщила, что провела слияние с компанией Digital World Acquisition Group. В результата образовалась компания, которая торгуется на бирже с потенциальной стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, это уже не первая соцсеть, которую запускает Трамп после его бана на крупнейших ресурсах, последовавшего за штурмом Капитолия 6 января. Так, 1 июля команда политика втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Однако уже в день запуск соцсеть постигла неприятность — хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.