СМИ: Минпромторг обезопасит производство конопли от претензий полиции

Минпромторг готовит изменения в постановление правительства, которое устанавливает сорта наркосодержащих растений, культивируемые в промышленных целях. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал проектов федеральных нормативных правовых актов.

По данным издания, в документе ведомство планирует конкретизировать понятие промышленного использования технической конопли. Это необходимо "для создания стабильных правовых условий для деятельности промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов". Изменения, которые готовит Минпромторг, позволят производителям работать без опаски со стороны МВД.

Как уточняется, благодаря доработке законодательной базы удастся сократить злоупотребления, приводящие к нарушениям в законах о контроле за оборотом наркосодержащих растений, психотропных веществ и наркотических средств.

Техническая конопля используется для производства верёвок, пеньки, нетканых материалов, товаров для животных, косметики, промышленной продукции. Кроме того, волокна идут в пищу в виде семян, масла, чаёв.