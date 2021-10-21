СМИ: Минпромторг обезопасит производство конопли от претензий полиции
Техническая конопля используется в производстве продукции самых разных отраслей.
Фото © ТАСС / EPA
Минпромторг готовит изменения в постановление правительства, которое устанавливает сорта наркосодержащих растений, культивируемые в промышленных целях. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал проектов федеральных нормативных правовых актов.
По данным издания, в документе ведомство планирует конкретизировать понятие промышленного использования технической конопли. Это необходимо "для создания стабильных правовых условий для деятельности промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов". Изменения, которые готовит Минпромторг, позволят производителям работать без опаски со стороны МВД.
Как уточняется, благодаря доработке законодательной базы удастся сократить злоупотребления, приводящие к нарушениям в законах о контроле за оборотом наркосодержащих растений, психотропных веществ и наркотических средств.
Техническая конопля используется для производства верёвок, пеньки, нетканых материалов, товаров для животных, косметики, промышленной продукции. Кроме того, волокна идут в пищу в виде семян, масла, чаёв.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев придумал необычный способ, с помощью которого можно пополнить региональный бюджет. По словам политика, пришло время наладить производство конопли.
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