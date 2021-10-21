Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) переименовать Великую Отечественную войну. По словам сенатора, власти Незалежной делают ужасные вещи.

"Честно говоря, трудно это комментировать. Когда случайные люди, люди, совершенно неподготовленные к государственной деятельности, люди, которые по какой-то причине озлоблены на советское прошлое, на Россию, когда эти люди получают какую-то власть в руки, они делают просто ужасные вещи. В этой стране люди, получившие власть, чувствуют себя вольготно. Они поняли, что им можно делать всё что угодно", — отметил Цеков в беседе с RT.

Сенатор добавил, что теперь украинские власти "доходят до полнейшего абсурда". По мнению Цекова, подобные действия Киева унижают и уничтожают Украину.

"Приняли решение, что нужно учить граждан Украины, как надо говорить и как надо оценивать те или иные события. Это руководство, которое при этом заявляет о свободе слова, о демократии, то есть это страна, которая находится в состоянии полнейшей деградации. СНБО стал и руководящим, и законодательным, и исполнительным, и судебным органом, они выдают подобные документы, которые, на мой взгляд, совершенно унижают и уничтожают Украину", — резюмировал член Совфеда РФ.