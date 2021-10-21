В Бундестаге Германии настаивают на скорейшем запуске "Северного потока – 2"

Проблемы европейского энергетического рынка мог бы решить запуск газопровода "Северный поток – 2", уверены председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр. Об этом пишет DPA.

"Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.

Также Эрнст и Рамзауэр раскритиковали сопредседателя немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" Анналену Бербок, которая ранее обвинила Россию в сложной ситуации на газовом рынке Европы и призвала не выдавать разрешение на запуск трубопровода до выполнения всех предписаний ЕС.

"Для её обвинений в том, что Россия злоупотребляет поставками природного газа для шантажа Европы и несёт ответственность за повышение цен на энергоносители, нет никаких доказательств", — подчеркнули политики.