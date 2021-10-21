В Бундестаге Германии настаивают на скорейшем запуске "Северного потока – 2"
Председатели комитетов немецкого парламента считают, что высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода газопровода в эксплуатацию.
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Проблемы европейского энергетического рынка мог бы решить запуск газопровода "Северный поток – 2", уверены председатели комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр. Об этом пишет DPA.
"Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.
Также Эрнст и Рамзауэр раскритиковали сопредседателя немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" Анналену Бербок, которая ранее обвинила Россию в сложной ситуации на газовом рынке Европы и призвала не выдавать разрешение на запуск трубопровода до выполнения всех предписаний ЕС.
"Для её обвинений в том, что Россия злоупотребляет поставками природного газа для шантажа Европы и несёт ответственность за повышение цен на энергоносители, нет никаких доказательств", — подчеркнули политики.
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Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Так, 18 октября стоимость топлива упала до 980 долларов за тысячу кубометров.
Как уже сообщал Лайф, сейчас идёт сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Это необходимо для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Данный процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. На днях стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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