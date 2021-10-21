Путин: Ресурсы общества и государства должны крутиться вокруг интересов человека

"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все ресурсы общества и государства концентрировались вокруг интересов человека. К этому точно нужно стремиться. Насколько мы будем эффективны в создании такой системы, сейчас трудно сказать, но это то, к чему надо стремиться", — сказал глава РФ.