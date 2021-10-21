Путин: Ресурсы общества и государства должны крутиться вокруг интересов человека
Глава государства отметил, что пока трудно сказать, "насколько мы будем эффективны в создании такой системы", но к этому нужно стремиться.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Все ресурсы общества и государства должны быть сконцентрированы вокруг интересов человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все ресурсы общества и государства концентрировались вокруг интересов человека. К этому точно нужно стремиться. Насколько мы будем эффективны в создании такой системы, сейчас трудно сказать, но это то, к чему надо стремиться", — сказал глава РФ.
Ранее в ходе этого же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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