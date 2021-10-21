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Путин: Ресурсы общества и государства должны крутиться вокруг интересов человека

Глава государства отметил, что пока трудно сказать, "насколько мы будем эффективны в создании такой системы", но к этому нужно стремиться.

21 октября, 19:34

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Все ресурсы общества и государства должны быть сконцентрированы вокруг интересов человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем все ресурсы общества и государства концентрировались вокруг интересов человека. К этому точно нужно стремиться. Насколько мы будем эффективны в создании такой системы, сейчас трудно сказать, но это то, к чему надо стремиться", — сказал глава РФ.

Путин считает, что выход России из Совета Европы или ОБСЕ мог бы стать примером для других стран

Путин считает, что выход России из Совета Европы или ОБСЕ мог бы стать примером для других стран

Ранее в ходе этого же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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