Путин считает, что выход России из Совета Европы или ОБСЕ мог бы стать примером для других стран
Президент принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Фото © Kremlin.ru
Выход России из Совета Европы или ОБСЕ мог бы повлечь за собой прекращение участия и других стран в этих организациях. Такое мнение выразил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я вас уверяю, что если бы Россия вышла из одной из этих организаций, то мы посмотрели бы, что дальше происходило бы с этими организациями с точки зрения участия и других стран", — сказал Путин.
В ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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