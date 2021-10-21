Путин не стал комментировать возможное выдвижение Трампа в президенты США
Вместо этого российский лидер спросил у американского журналиста, стал бы он голосовать за политика.
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Президент России Владимир Путин не стал комментировать повторное выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. На заседании клуба "Валдай" к нему обратился с просьбой выразить мнение насчёт такого развития событий американец Кристиан Уинтон.
В ответ российский лидер спросил журналиста, стал бы он сам голосовать за Трампа. Тот сказал, что если выбор встанет между республиканцем и демократами, то он поддержит бывшего американского лидера, несмотря на то что "администрация Трампа была не во всём эффективна".
"Позвольте мне не высказывать свою точку зрения на этот счёт и никак не комментировать то, что вы сказали, иначе вас запишут в иноагенты", — ответил на это с улыбкой Путин.
Ранее Путин сравнил Россию с "плавильным котлом" и заявил о схожести с США. По мнению президента, в обеих странах идёт "плавление" людей разных наций, народов и вероисповеданий.
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