Путин не стал комментировать возможное выдвижение Трампа в президенты США

Президент России Владимир Путин не стал комментировать повторное выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. На заседании клуба "Валдай" к нему обратился с просьбой выразить мнение насчёт такого развития событий американец Кристиан Уинтон.

В ответ российский лидер спросил журналиста, стал бы он сам голосовать за Трампа. Тот сказал, что если выбор встанет между республиканцем и демократами, то он поддержит бывшего американского лидера, несмотря на то что "администрация Трампа была не во всём эффективна".

"Позвольте мне не высказывать свою точку зрения на этот счёт и никак не комментировать то, что вы сказали, иначе вас запишут в иноагенты", — ответил на это с улыбкой Путин.