Путин: США кардинально ухудшили ситуацию в странах, где вели военные операции
По словам российского лидера, американцы не добились ни одной из целей, которые они перед собой ставили 20 лет назад.
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США за последние 20 лет нанесли немалый урон странам, где они проводили свои операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". По его словам, американцы в этом смысле не добились ни одной из целей, которые они перед собой ставили с начала 2000-х.
"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру, ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась", — констатировал российский лидер.
К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран.
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