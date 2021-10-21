Путин: США кардинально ухудшили ситуацию в странах, где вели военные операции

США за последние 20 лет нанесли немалый урон странам, где они проводили свои операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". По его словам, американцы в этом смысле не добились ни одной из целей, которые они перед собой ставили с начала 2000-х.

"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру, ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась", — констатировал российский лидер.