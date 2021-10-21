НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: США кардинально ухудшили ситуацию в странах, где вели военные операции

По словам российского лидера, американцы не добились ни одной из целей, которые они перед собой ставили 20 лет назад.

21 октября, 15:57
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

США за последние 20 лет нанесли немалый урон странам, где они проводили свои операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". По его словам, американцы в этом смысле не добились ни одной из целей, которые они перед собой ставили с начала 2000-х.

"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру, ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле ситуация только кардинально ухудшилась", — констатировал российский лидер.

Путин: США оставили в Афганистане открытый ящик Пандоры

Путин: США оставили в Афганистане открытый ящик Пандоры

К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1