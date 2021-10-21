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Путин заявил о провале попыток цифровых платформ узурпировать политические функции

Пандемия коронавируса доказала, что структурообразующей единицей мироустройства остаётся государство, подчеркнул президент.

21 октября, 15:48

Фото © Kremlin.ru

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать политические функции оказались эфемерными. Такое мнение высказал в четверг президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай". Он отметил, что структурообразующей единицей мироустройства в современном мире остаётся именно государство и пандемия коронавируса это наглядно продемонстрировала.

"Попытки глобальных цифровых платформ при всём их могуществе узурпировать политические процессы оказались эфемерными. В тех же США хозяевам этих платформ сразу же указали на место", — рассуждает российский лидер.

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Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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