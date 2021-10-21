Путин заявил о провале попыток цифровых платформ узурпировать политические функции

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать политические функции оказались эфемерными. Такое мнение высказал в четверг президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай". Он отметил, что структурообразующей единицей мироустройства в современном мире остаётся именно государство и пандемия коронавируса это наглядно продемонстрировала.