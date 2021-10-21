Путин заявил о провале попыток цифровых платформ узурпировать политические функции
Пандемия коронавируса доказала, что структурообразующей единицей мироустройства остаётся государство, подчеркнул президент.
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Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать политические функции оказались эфемерными. Такое мнение высказал в четверг президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай". Он отметил, что структурообразующей единицей мироустройства в современном мире остаётся именно государство и пандемия коронавируса это наглядно продемонстрировала.
"Попытки глобальных цифровых платформ при всём их могуществе узурпировать политические процессы оказались эфемерными. В тех же США хозяевам этих платформ сразу же указали на место", — рассуждает российский лидер.
Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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