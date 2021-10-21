Путин охарактеризовал ситуацию в мире китайской поговоркой

Президент России Владимир Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой о жизни "в эпоху перемен". Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай".

"В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: "Не дай бог, жить в эпоху перемен", — сказал российский лидер и отметил, что "мы в ней уже живём, хотим мы того или нет, и перемены эти всё глубже, всё фундаментальнее".

Глава государства напомнил, что слово "кризис" на китайском состоит из двух иероглифов: опасность и возможность. Но в России есть другая пословица: "Борись с трудностью с умом, а с опасностью с опытом".