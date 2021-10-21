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Путин охарактеризовал ситуацию в мире китайской поговоркой

Он также напомнил другую, но уже российскую пословицу о том, как стоит бороться с трудностями.

21 октября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой о жизни "в эпоху перемен". Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай".

"В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: "Не дай бог, жить в эпоху перемен", — сказал российский лидер и отметил, что "мы в ней уже живём, хотим мы того или нет, и перемены эти всё глубже, всё фундаментальнее".

Глава государства напомнил, что слово "кризис" на китайском состоит из двух иероглифов: опасность и возможность. Но в России есть другая пословица: "Борись с трудностью с умом, а с опасностью с опытом".

Путин: Мы живём в эпоху грандиозных перемен

Путин: Мы живём в эпоху грандиозных перемен

Напомним, что Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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